Nell’80° anniversario, Bosa Marina ricorda la battaglia di Cefalonia e Corfù

Bosa

Deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti

Una corona di alloro in memoria dei Martiri di Cefalonia e Corfù è stata deposta questa mattina a Bosa Marina, presso il “Muraglione Caduti di Cefalonia”, in occasione dell’80° anniversario della battaglia.

Alla cerimonia hanno preso parte il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, Alessandro Ferri e il di Bosa Pietro Franco Casula.

Presenti anche una rappresentanza della sezione di Bosa dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e i rappresentanti dell’Associazione Marinai d’Italia, Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e Società Militari in Congedo.

“Il patrimonio delle tradizioni militari in cui sono profondamente radicate le origini e la storia della Guardia di Finanza viene ciclicamente scandito dalla rievocazione di fatti d’arme occorsi nella II° Guerra mondiale, alla quale il Corpo prese parte impiegando 18 battaglioni mobilitati”, si legge in una nota diffusa dal comando della Guardia di Finanza. “Da questo retaggio storico trae ispirazione la celebrazione organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro e dal Comune di Bosa per commemorare l’80° anniversario della battaglia di Cefalonia e di Corfù che, nel settembre del 1943, vide i Finanzieri del I° Battaglione, inquadrati nei ranghi della Divisione Aqui, opporsi alle forze tedesche, dopo la firma dell’armistizio con quelle alleate”.

“L’eroica resistenza e il generoso contributo di sangue valsero alla bandiera di guerra della Guardia di Finanza la medaglia d’oro al valor militare”.