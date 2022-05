Nell'ovile 33 kg di marijuana, arrestato allevatore a Silius - Sardegna

In un mastello all'interno della sua proprietà aveva nascosto 33 chili di marijuana. Un allevatore 50enne di Silius è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. I militari dell'Arma della Stazione di San Nicolò Gerrei, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Dolianova e ella Stazione di Gesico hanno effettuato una perquisizione nell'ovile dell'allevatore recuperando in un mastello a pochi metri dallo stabile sette sacchi pieni di marijuana già essiccata e tritata, per un peso complessivo di 33 chili. L'allevatore non ha saputo fornire alcuna spiegazione ed è stato arrestato. Adesso si trova in cella a Uta. La droga è stata inviata al Ris per le successive analisi.



Fonte: Ansa Sardegna