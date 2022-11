Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La Provincia di Oristano ha siglato un accordo con l’Asl 5 per avviare un monitoraggio su una parte dei cormorani abbattuti. Alcuni uccelli saranno recuperati e sottoposti ad analisi per indagini sanitarie, alla ricerca di eventuali malattie trasmissibili ad altri animali.

Il piano – approvato dalla Provincia di Oristano, dall’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente e dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – si concluderà nel gennaio 2025 e prevede che le attività di abbattimento mirato possano essere effettuate solo per 4 mesi ogni anno, da ottobre a gennaio.

Parte in questi giorni un piano triennale per la riduzione del numero dei cormorani nell’Oristanese, per dare respiro al settore ittico. Tra questo autunno e il prossimo 31 gennaio, potranno essere abbattuti fino a 462 esemplari degli oltre 4.600 cormorani censiti a gennaio 2021 nei compendi ittici della provincia.

Fonte: Link Oristano

