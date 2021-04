“Nell’Oristanese una filiera dell’agroalimentare biologico”

Più attenzione al settore agroalimentare biologico e in particolare al polo di produzione della spirulina, l’iniziativa imprenditoriale promossa dalla società Tolo Green nel territorio di Arborea, che punta al mercato europeo. Lo chiede consigliere regionale Emanuele Cera al presidente della Regione Christian Solinas, alla vice presidente e assessora del Lavoro Alessandra Zedda, all’assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino, all’assessora all’Industria Anita Pili.

“Confido nell’attivazione da parte degli Assessorati competenti di quanto necessario affinché questa importante opportunità possa essere rafforzata e sviluppata nell’Oristanese, in considerazione della consolidata collaborazione con la Cooperativa Produttori di Arborea, con le strutture regionali presenti sul territorio oristanese, al fine di creare le migliori condizioni per il rafforzamento di questa iniziativa imprenditoriale e della filiera produttiva ad essa collegata, considerato che vi è stata una grande capacità di trasformare idee innovative in progetti concreti e risultati ben visibili sul territorio”, scrive Cera.

La lettera sottolinea anche “la necessità di un adeguato sostegno anche di carattere finanziario che accresca questo progetto, che implementi le produzioni di spirulina e che, attraverso la programmazione su questo territorio delle nuove iniziative imprenditoriali, consenta la creazione nell’Oristanese di una vera e propria filiera produttiva dell’agroalimentare biologico, e consolidi quelle già presenti per creare il polo agroalimentare della Sardegna”.

“Le tecniche di coltivazione sperimentali, avviate dalla stessa azienda e di recente con l’importante collaborazione del CRS4”, spiega il consigliere di Forza Italia, “prevedono l’utilizzo di tecnologia altamente sostenibile per l’allevamento di prodotti biologici, quali le microalghe prodotte in apposite vasche, utilizzando le serre fotovoltaiche per la produzione dell’energia da fonti rinnovabili necessaria per portare l’acqua delle vasche alla temperatura adatta e produrre un prodotto biologico di altissima qualità”. Del resto, la FAO ha definito la spirulina quale alimento del futuro, per le sue innumerevoli proprietà benefiche per la salute l’uomo”.

“Attualmente”, prosegue il consigliere Cera, “la produzione svolta sul territorio di Arborea, nell’area della Cooperativa Produttori di Arborea, si aggira intorno alle dieci tonnellate anno. Come riferiscono le cronache giornalistiche, il Governo nazionale ha selezionato tale iniziativa di eccellenza tra i sette progetti maggiormente qualificanti e innovativi per rappresentare l’Italia all’Expo di Dubai, che si terrà a partire dal prossimo ottobre. Alla luce di quanto sopra riportato, si vuole evidenziare l’estrema rilevanza per la Regione Sardegna e per il territorio dell’Oristanese della potenzialità di questo progetto”.

“È auspicabile che questa iniziativa sia adeguatamente e opportunamente supportata dalla Regione”, prosegue Emanuele Cera, “per le evidenti possibili ricadute positive che tale attività imprenditoriale può generare, in termini di nuova occupazione, crescita economica, oltre l’elevata visibilità a livello mondiale del nostro territorio”.

“Non a caso la felice localizzazione di questa iniziativa si innesta in un territorio già altamente qualificato per l’elevata vocazione agroalimentare, con la presenza di ben note imprese del territorio, che si sono oramai affermate da tempo nei mercati nazionali ed internazionali”, conclude il consigliere oristanese. “Questa forte caratterizzazione territoriale rappresenta sicuramente una precondizione unica ed esclusiva sul territorio regionale, ideale per lo sviluppo e il rafforzamento di questa eccellente iniziativa”.

Sabato, 17 aprile 2021

