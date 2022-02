Oristano

La stima per il 2021 è leggermente migliore ma in vent’anni la natalità in provincia è crollata del 37,8%

Nel 2020 in provincia di Oristano sono nati solo 4,6 bambini ogni mille abitanti: è il dato peggiore in tutta Italia. Lo rivela uno studio pubblicato dal quotidiano di informazione economica Il Sole 24 Ore.

Le stime Istat per il 2021 evidenziano una piccolissima ripresa, con 4,9 nati ogni mille abitanti nell’Oristanese. Ma l’unica provincia che lo scorso hanno ha registrato un dato inferiore è quella del Sud Sardegna (4,8 nati ogni mille abitanti: nel 2020 erano stati 5,1).

“Il territorio sconta le difficoltà della sua economia e la crisi del mondo del lavoro”, ha dichiarato a Il Sole 24 Ore il sindaco di Oristano Andrea Lutzu. “Per quanto siamo attrattivi per qualità dell’ambiente e sicurezza del territorio e approviamo numerose iniziative per i giovani, gli enti locali non hanno armi a disposizione: i progetti di vita dei cittadini devono potersi fondare su basi solide”.

È preoccupante il calo della natalità negli ultimi 20 anni: rispetto al 2002 nell’Oristanese si arriva a un -37,8%, dato condiviso con Cagliari. Solo Barletta (-39,5%) e Sassari (-37,9%) fanno peggio. Leggermente meglio Nuoro (-34,1%) e il Sud Sardegna (-31,1%).

A livello nazionale il tasso di natalità nel 2020 è crollato del 27,7% rispetto al 2002: significa che due anni fa sono nati oltre 125mila bambini in meno rispetto al dato di inizio secolo. Se però tra il 2002 e il 2008 questo triste fenomeno ha riguardato principalmente il sud e le isole, dopo la grande crisi economica il centro e il nord del Paese non sono stati risparmiati.

A livello nazionale le province che hanno retto meglio sono Parma, dove il crollo della natalità si è fermato al -13,1%, Trieste (-13,2%) e Bolzano (-13,4%).

Il record di nuovi nati nel 2020 va proprio a Bolzano (9,7 ogni mille abitanti), dato confermato anche per il 2021 dalle stime Istat.

Martedì, 8 febbraio 2022

