Lo segnalato i dati analizzati dalla Fondazione Gimbe

Nell’ultima settimana in Sardegna i nuovi casi di contagio da coronavirus sono calati del 12,8% rispetto alla settimana precedente. Lo rivela lo studio settimanale curato dalla Fondazione Gimbe, che ha preso in esame i dati dal 30 marzo al 5 aprile. Nell’isola, inoltre, i casi positivi per 100.000 abitanti sono scesi da 1.917 a 1.889.

In particolare, in provincia di Oristano si registra un calo dell’incidenza dell’11,9%. I dati più confortanti arrivano però da Sassari (-23,3%) e Nuoro (-18,2%). Sotto Oristano c’è Cagliari (-7%), mentre il Sud Sardegna è l’unica provincia in cui il trend è peggiorato (+3,4%).

Restano sopra la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica, pari al 20,6% (+0,3% rispetto al monitoraggio precedente), e anche in terapia intensiva, dove si registra un 11,3% (stesso dato della settimana precedente: il peggiore in Italia).

La percentuale dei sardi che ha completato il ciclo vaccinale è dell’85%, un punto percentuale in più rispetto alla media italiana. Al momento, l’1,5% dei residenti invece ha soltanto la prima dose.

Stando ai dati diffusi dal Gimbe, il tasso di copertura con la terza dose è dell’84,3% e con la quarta del 5,1%. Il 41,6% dei bambini sardi tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto due dosi di vaccino anti-Covid, al 4,9% è stata invece somministrata una sola dose.

