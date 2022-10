Nell’Oristanese il caro bollette spegne qualche lampione ma non le luci del Natale

Oristano I sindaci cercano di tagliare le spese dove possibile, pur di non rinunciare alle luminarie Luminarie sì, luminarie no. Per ora – a più di due mesi dal Natale – prevalgono i sì, anche se il caro bollette sta mettendo a dura prova le casse dei comuni dell’Oristanese, tanto che tra i sindaci c’è chi è stato costretto a spegnere una parte dei lampioni pubblici per contenere gli aumenti. Rinunciare alle luci delle feste però è un’idea che proprio non piace, anche perché le luminarie sono pur sempre un attrattore, regalano un clima di festa anche in tempi difficili e incentivano il commercio. A Oristano la Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Sanna sta valutando il da farsi: l’orientamento pro luminarie però è chiaro. “Stiamo facendo un’attenta analisi”, dice Sanna, “certamente dialogheremo anche con la Confcommercio. Individueremo la soluzione migliore, tenendo conto dell’emergenza legata al problema dei costi. Vogliamo comunque animare la città, venendo incontro alle esigenze dei commercianti. Chiaramente dovremo farlo non pesando troppo sulle casse comunali”. Gli uffici sono già al lavoro, insieme agli assessorati coinvolti (le Attività produttive di Rossana Fozzi e la Cultura di Luca Faedda). E a Oristano in vista delle feste si parla intanto anche dei mercatini e del villaggio di Babbo Natale.

Massimiliano Sanna

“Non installare le luminarie natalizie non sarebbe certo una cosa positiva”. Ne è convinto il sindaco di Cabras, Andrea Abis. “Certe cose devono essere fatte, perché in gioco c’è la necessità di tenere su lo spirito e il morale delle persone. Sarà poco”, va avanti il primo cittadino, “ma accendere le luminarie è importante. In un momento di crisi come questo sono un simbolo e un segnale importante”. “Il caro energia è un problema serio”, ci tiene a ribadire Abis, “per questa ragione sono necessarie risposte forti da Cagliari e da Roma. Se non verranno presi provvedimenti urgenti avremo grandi difficoltà, tanto che saremo costretti a decidere se pagare le bollette o tappare le buche. Se sarà necessario spegnere parzialmente l’illuminazione pubblica lo faremo, a malincuore”.

Andrea Abis

“L’argomento luminarie non è stato ancora affrontato dall’amministrazione comunale”, dice il sindaco di Bosa, Piero Franco Casula, “ma credo che alla fine qualcosa si farà”. Anche in Planargia, dunque, l’indirizzo non cambia. “È pur sempre Natale”, continua Casula, “un periodo importante anche dal punto di vista turistico. Faremo di tutto per riproporre anche quest’anno le luminarie, anche se oggi la certezza non c’è. Dobbiamo tirare le somme e fare il punto sui costi aggiuntivi”.

Piero Franco Casula

Più a sud c’è Ghilarza, dove già da qualche settimana l’amministrazione comunale ha fatto spegnere una parte dei lampioni. “A Ghilarza abbiamo 2.200 pali dell’illuminazione pubblica”, commenta il sindaco Stefano Licheri. “A causa del caro bollette abbiamo registrato aumenti del 330%. Per questa ragione abbiamo deciso di spegnere metà dei lampioni, così da risparmiare nell’arco di 12 mesi fino a 200mila euro. Siamo già intervenuti nelle periferie e nei rioni moderni, adesso tocca al centro storico”. Alle luminarie natalizie l’amministrazione comunale non pare però intenzionata a rinunciare. “Dobbiamo far vivere ai bambini il Natale come un momento di festa”, dice convinto Licheri, “non voglio togliere loro l’emozione delle luminarie. Il risparmio va bene, ma in questo caso il tornaconto per commercianti e bambini è nettamente superiore. Faremo di tutto per installarle anche quest’anno. Stiamo partecipando a un bando per la valorizzazione dei prodotti locali. Vediamo se riusciamo a farci finanziare un mercatino natalizio e le luminarie. Stiamo parlando di lampadine a led accese per un mese, non saranno le luci natalizie a incidere sulla bolletta”.

Stefano Licheri

Non è ancora chiaro, invece, cosa si farà a Villaurbana. “Storicamente nel nostro paese si accendono poche luminarie”, dice il sindaco Paolo Pireddu, “stiamo ragionando su cosa fare per limitare i costi. Dobbiamo capire se quelle poche risorse che stanziamo solitamente per le luci natalizie saranno sufficienti o se sarà necessario eliminare anche quelle”. A Villaurbana l’illuminazione pubblica è totalmente a led. Nonostante i bassi consumi, dove possibile si cerca di stringere la cinghia. “In paese abbiamo spento un numero ridotto di lampade”, aggiunge Pireddu, “si tratta di spazi verdi e aree non trafficate, come quella all’ingresso del paese, subito dopo il cimitero. Gli edifici pubblici, a eccezione del municipio, sono dotati di pannelli fotovoltaici. A scuola abbiamo anche le batterie che accumulano l’energia elettrica. Nonostante tutto questo, il costo delle bollette è triplicato. Per gli impianti sportivi, non dotati di lampade a led, abbiamo già chiesto un contributo per la sostituzione del sistema di illuminazione”.

Paolo Pireddu

Fonte: Link Oristano