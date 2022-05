Oristano

Il segretario provinciale della Fimmg Usai contesta e scrive al direttore generale dell’Asl Serusi

Chiarezza su contratti e compiti per i medici di continuità assistenziale chiamati a sostituire nelle sedi carenti, in orario diurno, i medici di famiglia. A chiedere un chiarimento da parte del direttore generale dell’Asl di Oristano Angelo Maria Serusi è il sindacato Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale. Il segretario provinciale Alessandro Usai ha indirizzato una nota allo stesso dg e per conoscenza al presidente dell’Ordine dei medici di Oristano, Antonio Sulis.

“L’emergenza assistenziale che la provincia di Oristano si trova ad affrontare, per la carenza dei medici di medicina generale, è di una tale gravità che necessita di essere affrontata tempestivamente e con strumenti eccezionali. La Fimmg di Oristano”, si legge nella nota firmata da Usai, “da tempo ha presentato una serie di proposte che potessero essere valutate in questa ottica. Una di queste riguarda l’istituzione di orari di guardia medica diurna nelle sedi con grave carenza di medici di famiglia, e questo è stato posto in essere a Cabras e Uras”.

“La peculiarità dell’attività del medico di continuità assistenziale, che per convenzione ha obbligatorie limitazioni nell’assistenza e nell’attività prescrittiva, non può in alcun modo essere assimilata a quella tipica della medicina di famiglia”, prosegue la nota della Fimmg provinciale, “per cui non è ammissibile che gli incarichi vengano attribuiti come mera estensione oraria della normale guardia”.

“A tutela degli operatori”, evidenzia Usai, “è necessario quindi un contratto che preveda: orario di lavoro, compiti del medico, copertura assicurative, retribuzione”.

Al dg dell’Asl Angelo Maria Serusi il segretario provinciale della Fimmg Alessandro Usai ha chiesto se è stato posto in essere un contratto che tuteli i lavoratori e se sono stati definiti i compiti dei medici.

Inoltre, le guardie mediche per convenzione possono prescrivere soltanto farmaci non differibili (per la diagnosi) e rilasciare certificati di malattia. Usai ha chiesto se “esiste un documento che li autorizzi al rilascio di prescrizioni per esami diagnostici, farmaci non urgenti e certificazioni di altro genere”.

Il segretario provinciale della Fimmg ha infine domandato a Serusi se per i medici di continuità assistenziale che sostituiscono i medici di famiglia è prevista una copertura assicurativa e qual è la loro retribuzione, “visto che l’attività diurna non è in alcun modo assimilabile all’attività contrattuale della guardia medica”.