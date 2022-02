Ancora da individuare le sedi dei seggi, che saranno comunque dislocati in diverse località dei tre distretti (Oristano, Ghilarza e Ales- Terralba) in cui è distribuito il personale. Ogni elettore potrà indicare sulla scheda fino a due nominativi, all’interno di una sola lista.

Sono circa 1200 gli operatori sanitari chiamati al voto il 5, 6 e 7 aprile prossimi per eleggere i colleghi che andranno a far parte della nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria della Asl di Oristano, l’organismo di rappresentanza e di contrattazione aziendale dei lavoratori previsto in ogni azienda pubblica o privata.

Fonte: Link Oristano

