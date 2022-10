Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le unità in transito in prossimità dell’area tra Capo San Marco e il Catalano dovranno procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta.

Il motopontone impegnato in questo intervento sarà considerato nave con manovrabilità limitata ai sensi della regola 3, lett. II, del vigente regolamento internazionale degli abbordi in mare.

La posa dei dissuasori rientra tra le attività del progetto Saturn (“Strutture Antistrascico per la TUtela e il Ripristino Naturale nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”). È implementato dalla Fondazione Medsea e dal Flag Pescando, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Sinis e il Comune di Cabras.

L’obiettivo è evitare la distruzione di interi areali caratterizzati da habitat molto importanti come le praterie di posidonia oceanica e favorire la riproduzione della fauna marina, oltreché l’incremento della biomassa degli stock ittici pescabili in mare aperto.

