Nel Sinis con il proprio cane: fino a settembre attive le quattro “Dog Friendly Beach”

Cabras

Il sindaco: “Un atto di civiltà e socialità nei confronti di tutti”. Le regole da seguire

Quattro aree dedicate agli amici a quattro zampe: nel litorale del Sinis anche quest’anno si conferma la sensibilità nei confronti degli animali.

Le aree dog friendly beach sono dislocate a San Giovanni di Sinis, a Maimoni, a Portu S’uedda e a Funtana Meiga. Attive secondo ordinanza comunale, hanno dimensioni di almeno 1.500 metri quadri ciascuna e sono indicate attraverso un’apposita cartellonistica, delimitate da corde e pali.

L’utilizzo delle aree è consentito dall’alba al tramonto dal 30 giugno al 30 settembre. Vi possono accedere i cani regolarmente vaccinati e iscritti all’anagrafe canina. Ogni due ore circa l’accompagnatore è tenuto a condurre fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. Gli animali devono poi essere muniti di collare con targhetta identificativa nella quale devono essere riportati i dati del proprietario.

I detentori dei cani devono essere maggiorenni e devono portare con sé un guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo e una museruola, da utilizzare in caso di necessità o di richiesta da parte delle forze dell’ordine, sanitarie e di soggetti incaricati dal Comune. Non è consentito lasciare gli animali incustoditi .

I proprietari sono responsabili del loro benessere e, in considerazione dell’assenza di ombreggio, sono tenuti a creare zone d’ombra per l’animale e ad abbeverarlo. Gli animali potranno fare il bagno nel tratto di mare di fronte all’area dog friendly, sotto stretta sorveglianza.

“Destinare degli spazi appositi agli amici a quattro zampe e ai loro padroni”, afferma il sindaco Andrea Abis, “è un importante atto di civiltà e socialità nei confronti di tutti, di coloro che hanno piacere o necessità di portare con sé il proprio animale domestico in vacanza e in spiaggia ma anche nei confronti di tutti gli altri fruitori della spiaggia che così potranno passare ore tranquille senza fastidi”.

I dati della Lega Anti Vivisezione parlano chiaro, è soprattutto il periodo delle vacanze estive quello in cui si registrano maggiormente gli abbandoni. Nonostante si tratti di un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10 mila euro, ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 50 mila cani.

“Le aree cani”, specifica il primo cittadino, “sono indispensabili in quanto sul territorio vige l’ordinanza regionale che vieta di condurre animali sull’arenile. Col passare del tempo le sanzioni comminate ai bagnanti che si recano in spiaggia col proprio cane in zone in cui non è permesso, sono diminuite drasticamente, a oggi sono state solo due, ciò significa che le dog friendly beach sono una garanzia sia per i conduttori di cani sia per gli altri bagnanti”.

“La nostra attenzione verso gli amici a quattro zampe prosegue a tutto tondo con il programma di adozione BaiBau al quale vi chiediamo di prestare attenzione e rispondere con grande sensibilità”, conclude il sindaco Abis.

Mercoledì, 16 agosto 2023