(ANSA) - NUORO, 18 LUG - La Sardegna si prepara per la nuova edizione di Calici di Stelle. Sarà nel segno dell'"eno-astronomia" l'importante manifestazione enoturistica, in programma in tutta Italia, dal 29 luglio al 15 agosto. Decine le iniziative tra cantine, vigne e piazze delle Città del Vino tra degustazioni, musica e incontri. Tra i primi centri isolani ad aderire Usini, Dorgali, Tempio Pausania e Jerzu. Sarà l'occasione per sorseggiare ottimi vini e ammirare il cielo di notte, con l'osservazione guidata delle stelle, resa possibile grazie ai volontari dell'Unione Astrofili Italiani che collaborano alla manifestazione promossa da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, associazione nazionale che aggrega oltre 460 Comuni a vocazione vitivinicola.

Il programma si arricchisce di giorno in giorno. Intanto il 10 agosto sarà Usini, terra tra gli altri, del Cagnulari, ad accogliere Calici di Stelle con un programma itinerante dalle 20 all'1 di notte per assaggiare i vari rossi e bianchi. Sono coinvolte le aziende Cherchi, Carpante, Francesco Fiori, Pisoni, Giovanna Chessa, Tanarighe, Galavera, Panzali, Salvatore Chessa, Binza 'E Su Re e Gavino Delogu. Sono una ventina le cantine di Tempio che aderiscono a Calici di stelle. Appuntamento il 6 agosto al Chiostro dell'ex Convento dei Padri Scolopi, con la presentazione dei vini a cura degli assaggiatori dell'Onav della Delegazione Olbia-Tempio. È in programma, poi, un percorso in notturna di degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio. Il 7 agosto Calici di stelle fa tappa a Dorgali sul belvedere del Colle del Carmelo. Sotto il cielo stellato, saranno serviti al pubblico i vini della Cantina Sociale Dorgali, tra le aziende importanti nella produzione del Cannonau e i formaggi della Cooperativa Dorgali Pastori.

Sempre il 10 Jerzu, altra patria del Cannonau, propone un tour tra le storiche cantine, dalle 18 e fino alle 2. In primo piano i vini prodotti dalla Cooperativa Antichi Poderi, accompagnati da culurgionis, coccoi prenas, e altre specialità. (ANSA).



