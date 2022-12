Bosa

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 200 mila euro con un progetto vincente

C’è anche Bosa tra i 51 comuni italiani (su 170) ai quali il Ministero dell’Interno finanzierà progetti “per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico, a sostegno delle piccole e medie Città d’arte e dei borghi che, a causa del Covid, hanno subito una diminuzione dei flussi turistici”. Bosa ha ottenuto il quarto miglior punteggio in assoluto e un finanziamento pari a 200 mila euro.

In Sardegna sono stati ammessi al finanziamento altri 4 comuni: Sant’Antioco, Oristano, Alghero e La Maddalena. Il Comune di Bosa, che per la partecipazione al bando si è avvalso della consulenza della società “Insight”, ha presentato il progetto “BRIC: Bosa, una Rete tra Identità e Cultura”.

“La proposta progettuale è quella di valorizzare l’ampio e diversificato patrimonio culturale e artistico della città, legandolo alla consolidata e storica tradizione culturale del filet”, spiega il sindaco Pier Franco Casula. “In particolare, l’impostazione progettuale è legata al fatto che la lavorazione del filet, espressione della tradizione e della cultura di notevole valore per Bosa, è attualmente non sufficientemente valorizzata e conosciuta a livello regionale, nazionale e internazionale. Il filet è inoltre candidato al riconoscimento come Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco”.

“Abbiamo creato un itinerario storico-culturale che individua nel filet il suo fil rouge e che al contempo mette in relazione i principali punti di interesse, adottando modalità di fruizione diversificate ed innovative, promuovendo un’ampia gamma di azioni di sensibilizzazione e promozione che interesseranno l’intero patrimonio artistico e culturale della città di Bosa”, spiega il sindaco.

L’itinerario urbano del filet sarà contrassegnato e visivamente riconoscibile per la presenza di un percorso fotografico; pannelli informativi per specifici punti di interesse, dotati di QRcode per fruizione inclusiva dei contenuti, e una app di promozione e comunicazione del territorio. L’itinerario toccherà la chiesa del Carmine, via Carmine, corso Vittorio Emanuele, la Cattedrale dell’Immacolata, la chiesa del Rosario e il museo Casa Deriu, adiacente alla sede della “Strada della Malvasia”, dove ci sarà una sala laboratorio e una vetrina espositiva delle ricche produzioni artigianali ed enogastronomiche, in collaborazione con le associazioni culturali locali.

“Il progetto”, spiega ancora il sindaco di Bosa, “sarà accompagnato nel suo sviluppo da azioni di supporto studiate in modo da renderlo sostenibile nel breve termine e per farne un riferimento duraturo a cui ispirarsi nel medio-lungo termine anche in altri territori”.

Per l’attuazione del progetto sarà creata una rete di sostenitori pubblici e privati, operatori turistici e culturali, e realizzate attività formative rivolte a professionisti e operatori del settore turistico culturale del territorio, con incontri di aggiornamento sui contenuti culturali.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale “per il risultato conseguito nella partecipazione ai bandi ministeriali, con l’obiettivo di aumentare l’offerta turistico-culturale del territorio mettendo al centro una delle eccellenze dell’artigianato artistico locale. Un itinerario all’interno del centro storico che darà la possibilità al mondo delle imprese di portare avanti nuove attività imprenditoriali nel settore dei servizi”.

Giovedì, 29 dicembre 2022