“L’ingresso del Cammino 100 Torri nel Registro regionale, fortemente voluto dall’amministrazione regionale e da tutti gli enti locali coinvolti rafforza ulteriormente una proposta di turismo nuova e alternativa – spiega l’assessore Gianni Chessa, “un’articolata offerta di turismo lento e sostenibile, caratterizzata da identità, tradizioni, senso di comunità, che sull’Isola sta prendendo forma e inizia ad avere concreta attenzione ed evidenti riscontri da parte della domanda nazionale e internazionale. Si tratta” prosegue Chessa, “di un segmento strategico, capace di generare flussi nelle altre stagioni e nelle aree interne, che vede coinvolti i territori di oltre 300 Comuni sardi, che consente di presentare in modo coordinato e unitario l’immagine della Sardegna e che vede l’indispensabile coinvolgimento della Chiesa sarda e delle sue diocesi, a rappresentare un valore aggiunto per il progetto e garantire la tutela degli aspetti spirituali e del patrimonio materiale e immateriale ecclesiastico”.

Il Cammino 100 Torri si articola lungo il periplo della Sardegna per una totalità di 1284 chilometri, suddivisi in otto ‘vie principali’, unite dalla costellazione delle numerose e storiche torri costiere, da cui l’itinerario prende il nome.

“Un complesso e lungo iter istituzionale che ha visto i membri dell’associazione “Cammino 100 Torri impegnati” spiega Melis, “per più di due anni nel coinvolgere formalmente tutti i protagonisti degli Enti locali che sono parte integrante del lungo itinerario costiero. In primo luogo, la Regione Sardegna stessa, in particolare l’assessorato del Turismo, artigianato e commercio e i sindaci degli 80 Comuni inclusi dal percorso”.

La firma dell'accordo

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail