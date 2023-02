Nel Parte Montis strutture sanitarie più vicine con un progetto pilota per il trasporto pubblico

Mogoro

Finanziamento regionale di 200.000 euro. La consigliera Mele: “Combattiamo lo spopolamento”

Un progetto pilota per il trasporto pubblico locale metterà in comunicazione tra loro i paesi del Parte Montis e avvicinerà i residenti alle strutture sanitarie del territorio. Tutto questo sarà possibile grazie a un contributo regionale di 200.000 euro assegnato all’Unione dei Comuni Parte Montis. A dare notizia dello stanziamento è stata la consigliera regionale dei Riformatori Sardi Annalisa Mele.

“È un progetto che ho sostenuto con forza fin dalla sua ideazione”, ha commentato Mele, “perché credo siano necessari un riscatto e una crescita per un territorio, quello dei Parte Montis, già duramente colpito dallo spopolamento e dalla riduzione di molteplici servizi primari”.

Le risorse consentiranno di rendere comunicanti e fruibili tra loro le attività e i servizi sanitari locali, come i centri Asl di Ales con quello di Mogoro, l’ospedale e la stazione ferroviaria di San Gavino Monreale con tutto il Parte Montis.

“Si potranno così garantire gli spostamenti”, ha concluso l’esponente dei Riformatori, “aumentando la qualità di vita dei cittadini. Combattiamo con queste iniziative lo spopolamento e facilitiamo la coesione sociale e la crescita economica di tutto l’Oristanese”.

“Sono impegnata quotidianamente per dare risposte e per cercare di risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani. Proprio in questa mia visione della politica”, ha aggiunto la consigliera regionale, “si pone lo stanziamento di 200 mila euro per la realizzazione del progetto pilota per il trasporto pubblico locale”.

Giovedì, 16 febbraio 2023