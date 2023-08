Nel marsupio 10 grammi di cocaina: in cella dopo un controllo della polizia

Cronaca Il giovane è stato fermato ieri notte, era in auto con altre due persone

Il giovane è stato fermato ieri notte, era in auto con altre due persone

Un giovane è stato arrestato ieri notte dalla polizia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una pattuglia del Commissariato di Carbonia ha notato su una strada di periferia un’auto con tre persone a bordo. Una di queste era già nota per storie di stupefacenti e per questo gli agenti hanno deciso di fermare l’auto per un controllo.

Uno dei passeggeri, di 25 anni, ha dato subito segni di nervosismo, tanto da insospettire i poliziotti e suggerire una perquisizione personale e sul veicolo. I dubbi sono stati confermati: all’interno di un marsupio indossato dall’uomo sono stati trovati due involucri, uno con 11 grammi di cocaina e l’altro con 2 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata poi estesa alla casa del giovane, ma senza risultati.

È scattato comunque l’arresto, che oggi in Tribunale a Cagliari sarà sottoposto alla valutazione del giudice delle indagini preliminari.

Mercoledì, 2 agosto 2023

