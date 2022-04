San Vero Milis

Progetto allo studio del Comune

Potrebbero passare da circa 150 a oltre 1.000 i parcheggi a pagamento nella marina di San Vero Milis, la prossima stagione estiva.

“Al momento sono confermati gli stalli blu a Putzu Idu, in via Zinnigas, e sul lungomare di S’Arena Scoada”, dichiara il sindaco Luigi Tedeschi, “ci stiamo però attivando per aumentare il numero dei parcheggi a pagamento. Non sappiamo se riusciremo a completare l’iter per l’estate, dipenderà dalle risposte che dovranno arrivare dagli enti sovracomunali”.

In ogni caso l’obiettivo dell’amministrazione comunale è prevedere il servizio dei parcheggi a pagamento dal 1° giugno e sino a fine settembre.

“Contiamo di avere in futuro nuovi stalli a pagamento a Putzu Idu e Mandriola, ma anche a Sa Rocca Tunda. In alcuni casi”, continua Tedeschi, “le aree sono private, come a Sa Rocca Tunda, in altri – ed è il caso di Putzu Idu e Mandriola – si tratta di spazi gravati da usi civici”.

Per tracciare lì i parcheggi blu, nei pressi dei centri abitati e intorno alla chiesa di Mandriola, il Comune dovrà chiedere alla Regione la sospensione temporanea degli usi civici, per non più di tre mesi.

Nei piani del Comune ci sarebbe spazio anche per i parcheggi a pagamento a Su Pallosu e Sa Mesa Longa.

“Per Su Pallosu però i discorsi sono congelati”, spiega ancora il sindaco di San Vero Milis, “è prevista un’area parcheggio, ma esiste una controversia con lo Stato per quanto riguarda il demanio”. Per Sa Mesa Longa bisogna invece tenere in considerazione gli usi civici, inoltre – fatto non secondario – il parcheggio è in prossimità dell’area Sic.

L’anno scorso il servizio dei parcheggi a pagamento era stato affidato alla Sis. Se gli introiti previsti per il Comune per la stagione estiva 2022 dovessero essere inferiori ai 40mila euro, l’ente potrebbe esercitare una clausola e riaffidare anche quest’anno i parcheggi alla stessa società. Se invece gli introiti dovessero superare i 40mila euro si procederà con un affidamento diretto, previa l’acquisizione di almeno cinque preventivi.

“I parcheggi”, dice Tedeschi, “si pagheranno dal 1 giugno”. In anticipo rispetto al 2021, quando, dopo alcuni disguidi, il servizio era partito soltanto l’ultimo fine settimana di luglio. “Al momento la tariffazione prevista è uguale all’anno passato”, precisa il sindaco di San Vero Milis, “da giugno partiranno anche i controlli e le multe per chi parcheggerà la propria auto in divieto”.

Tra i temi caldi c’è anche la riapertura della strada che collega Putzu Idu a Mandriola in entrambi i sensi di marcia. “I chioschi del lungomare si sono spostati“, conclude Tedeschi, “adeguandosi alla variante al Pul approvata negli anni scorsi dal Comune di San Vero Milis. La strada è stata quindi riaperta al traffico anche in direzione Mandriola. A luglio e agosto verrà probabilmente limitata la circolazione veicolare per alcune ore al giorno”.