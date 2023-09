Nel gommone abbandonato rifiuti con scritte in arabo. Ricerche in mare e lungo la costa

Cronaca È possibile che sia stato usato per lo sbarco di migranti

Muravera

È possibile che sia stato usato per lo sbarco di migranti

Mistero a Muravera per il ritrovamento di un gommone di 10 metri, privo di motore, abbandonato sulla spiaggia di Colostrai. A bordo i carabinieri hanno trovato rifiuti con scritte in arabo.

Si pensa il gommone sia stato utilizzato per lo sbarco di migranti da un’imbarcazione più grande. Al momento, però, non sono state trovate persone, né nelle vicinanze della spiaggia né in mare.

Per l’attivazione dei piani di ricerca in mare è stata immediatamente informata la Guardia costiera.

Il gommone, di colore nero, potrebbe anche essere stato trascinato a riva dalle correnti, dopo uno sbarco avvenuto in una zona diversa.

