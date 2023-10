Nel giardino della ex nonostante il divieto di avvicinamento: 44enne allontanato da Donori

Era stato arrestato ieri a Donori perché, in violazione della misura che ne disponeva l’allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex coniuge, il 44enne era stato sorpreso dai carabinieri nel giardino dell’abitazione della donna. L’intervento della Procura della Repubblica e del GIP non si sono fatti attendere. All’uomo è stata notificata ieri sera dai carabinieri un’ulteriore ordinanza che dispone la più grave misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Donori. Quindi, ora, non soltanto l’ex marito non potrà avvicinarsi alla ex moglie, ma non potrà neppure recarsi presso il centro abitato dove lei vive. Ulteriori violazioni potrebbero facilmente costringerlo agli arresti domiciliari ed in ultima istanza anche al carcere.