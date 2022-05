Nel furgone 63kg di droga per 400mila euro, arrestata 40enne - Sardegna

Nascondeva nel suo furgone parcheggiato davanti alla sua abitazione 63 chili di droga. Una 40enne di Selargius è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati 23 panetti di hascisc, 30 sacchi di marijuana e 5 sacchi di resina di cannabis e 7mila euro in contanti. La droga destinata al mercato della movida di Cagliari e della zona del Poetto, soprattutto durante i fine settimana, avrebbe fruttato 400mila euro.

L'operazione è scattata ieri sera. Gli agenti del Commissariato tenevano da diverso tempo sotto controllo la 40enne e, dopo una serie di appostamenti, hanno deciso di far scattare il blitz perquisendo sia l'abitazione che i mezzi in uso alla donna a Selargius.

Nel furgone sono stati trovati i sacchi pieni di droga e i panetti di hascisc, mentre in casa i poliziotti hanno recuperato tutto l'occorrente per tagliare e confezionare le dosi e il denaro in contanti. Sono in corso le indagini per individuare i fornitori della droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna