Nel fine settimana il cambio di stagione? Sabato ancora sole, ma domenica arrivano le nuvole

Ultime giornate di estate nell’Oristanese e in generale su tutta la Sardegna, dove l’anticiclone che sta regalando giornate soleggiate e temperature sui 30°C lascerà spazio all’autunno.

“Farà capolino pian piano dal 15 e16 ottobre per poi determinare precipitazioni via via più strutturate nei giorni a seguire”, secondo le previsioni di 3B Meteo Sardegna.

Nell’Isola è previsto un netto calo termico e una netta intensificazione dei venti.

Parlano di “cielo irregolarmente nuvoloso” le previsioni meteo di Arpas Sardegna per le giornate di domenica e lunedi, durante le quali “non si escludono isolati piovaschi sul settore settentrionale”.

Le temperature tenderanno a una lieve diminuzione in entrambi i valori e i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, in attenuazione nella giornata di martedì. I mari saranno prevalentemente mossi.

Giovedì, 12 ottobre 2023

