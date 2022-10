Il programma Piano di valorizzazione 2022 – Giornate europee del Patrimonio e aperture straordinarie propone un ricco calendario di eventi che – partito il 14 settembre – proseguirà fino al 3 dicembre. È l’occasione per presentare al pubblico progetti, cantieri e lavori, in corso e recentemente conclusi, relativi a beni archeologici, architettonici, storico-artistici, demoetnoantropologici e al paesaggio.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Cooperativa Forum Traiani all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonicamente al numero 0783.60157.

Dopo la conferenza, le aree di scavo e restauro saranno aperte in via del tutto eccezionale ai visitatori, che saranno accompagnati dal personale della Soprintendenza, con la collaborazione del Segretariato regionale del Ministero della Cultura; i posti sono limitati ed è necessario prenotare.

Una conferenza sui nuovi interventi di scavo e restauro e la visita al cantiere del complesso termale dell’antica Forum Traiani. Domani – sabato 15 ottobre – farà tappa a Fordonagianus il progetto promosso dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari e dal Segretariato del MiC per la Sardegna in occasione delle Giornate europee del patrimonio, con le aperture straordinarie che puntano a condividere con i cittadini i risultati delle attività di tutela e valorizzazione svolte nel territorio.

