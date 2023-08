Nel buffet in hotel una ragazza coperta di cioccolato, bufera social - Notizie

Una tavola imbandita a bordo piscina in un hotel in Gallura, un raffinato buffet di dolci e accanto ai pasticcini, stesa sul tavolo, una ragazza in costume da bagno, ricoperta completamente di cioccolato. E' accaduto a Ferragosto al Voi Colonna Hotel di...

Fonte: Ansa Sardegna