Nel 2030 la provincia di Oristano perderà 10 mila abitanti: il 13% della forza lavoro

Oristano Analisi del Sole 24 ore su dati Istat. La Cisl rilancia l’allarme: “Servono strategie per contrastare il declino” Nel 2030 la Provincia di Oristano registrerà un calo demografico del 13% tra la popolazione in età lavorativa, nella fascia tra i 30 e 64 anni: lo rileva un’analisi del Sole 24 ore su dati Istat. Il segretario territoriale della Cisl, Alessandro Perdisci, fa notare che è il dato peggiore dopo le province di Enna, Sud Sardegna e Potenza. Sempre in base ai dati Istat, si stima che da qui al 2030 la popolazione residente in provincia diminuirà di circa 10 mila unità, portandosi dagli attuali 150.812 a poco più di 141 mila residenti. L’età media della popolazione passerà dagli attuali 49,1 ai 52 anni la popolazione nella fascia 0-14 anni scenderà dal 9,5% al 8,1% “Sono dati inquietanti, che ci devono far riflettere”, osserva il segretario della Cisl. “Come abbiamo ripetuto più volte, la provincia Oristano si trova all’interno di un pericoloso declino economico e sociale, priva di una benché minima strategia economica e politica”. “Per cercare di uscire da questa situazione è assolutamente necessario riprendere in mano il cammino di questa provincia, altrimenti dovremo rassegnarci al fallimento di una intera generazione”, avverte Perdisci. Dati e analisi che sono stati evidenziati con forza anche nell’ultimo congresso della Cisl. “È più che mai urgente fermarsi un attimo a ragionare, e con questo intendiamo tutte le forze politiche, sociali ed economiche della provincia”, aggiunge Alessandro Perdisci, “per capire concretamente che tipo di strategie vogliamo mettere in campo, e, soprattutto, come fare affinché queste risultino vincenti, in quanto vi è l’assoluta necessità di attivare un piano di rilancio. Per farlo, vi è la necessità di coesione, una sorta di Patto tra oristanesi così da avviare una vera e propria vertenza di rilancio economico-sociale”.

Alessandro Perdisci

Secondo il segretario della Cisl, sono dati che mostrano anche perché la Regione debba “urgentemente rilanciare il tema delle aree interne, come dimensione economica e sociale in difficoltà, al fine di porre fine agli squilibri territoriali ed alle persistenti diseconomie presenti nell’isola. Per raggiungere questi obiettivi occorre però un chiaro obiettivo di governo, che preveda un attivo coinvolgimento delle rappresentanze economiche e sociali dell’isola. Solo in questo modo potremmo sperare di garantire un futuro a quest’Isola ed a questo territorio”. Venerdì, 22 luglio 2022

