Oristano

Lo scorso anno i “sì” con rito religioso sono stati 135. Alcune coppie sono arrivate dall’estero

Dopo il drastico calo del triennio 2020-2022, lo scorso anno è cresciuto il numero di coppie che si sono sposate nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di Oristano. Nel 2023 i “sì” con il rito religioso sono stati 135, contro i 103 dei 12 mesi precedenti.

I dati raccolti dalla Cancelleria arcivescovile, diretta da monsignor Tonino Zedda, evidenziano una tendenza all’aumento, anche se si resta molto lontano dai numeri del periodo pre-pandemia. Nel 2019, per esempio, le unioni celebrate in chiesa erano state ben 380. Nel 2020, il tonfo a causa del lungo lockdown, con appena 23 matrimoni.

L’Arcidiocesi arborense comprende 85 parrocchie. Il territorio di riferimento è molto ampio: ne fanno parte una grossa fetta della provincia di Oristano, ma anche diversi centri del Nuorese e del Sud Sardegna, per una popolazione complessiva di circa 150.000 abitanti.

Nel 2023 le chiese scelte più spesso per i matrimoni sono state la basilica di Santa Giusta, la pieve di Santa Maria Assunta a Cabras, la cattedrale di Oristano e la basilica di Nostra Signora del Rimedio. In quest’ultima, pur non essendo una parrocchiale, è possibile celebrare i matrimoni ma è necessario un lasciapassare arcivescovile.

Delle 135 coppie che si sono sposate nel 2023, docici arrivavano da fuori diocesi e alcune anche dall’estero (Regno Unito, Spagna e Germania). Di solito la moglie o il marito, ma in alcuni casi entrambi, erano originari dell’isola e per le nozze non hanno resistito al richiamo della Sardegna.

E poi un altro dato. Circa il 70% dei matrimoni celebrati lo scorso anno è stato di tipo concordatario. Le restanti coppie si sono sposate prima in comune e poi in chiesa, quindi il rito canonico ha fatto seguito a quello civile.

Proprio in queste settimane è partito nel seminario di Oristano un corso prematrimoniale curato dalle parrocchie della città: lo frequentano da una quindicina di coppie che convoleranno a nozze nel corso del 2024. Durante gli incontri vengono approfonditi vari aspetti del matrimonio, dal rito fino agli aspetti giuridici e alle dinamiche di coppia.

Sabato, 27 gennaio 2024