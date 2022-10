In tale ottica torneranno pertanto utili tutte le iniziative mirate ad arginare il fenomeno dell’abbandono delle campagne, che in passato hanno rappresentato una preziosa fonte di controllo e protezione del contesto ambientale, e alla costante sollecitazione per l’attuazione di buone pratiche, quali gli interventi di manutenzione, pulizia dei lotti e terreni incolti o abbandonati.

Il prefetto ha poi rivolto un ulteriore appello ai sindaci, “sentinelle dei loro territori”, perché promuovano la cultura della prevenzione “quale pratica quotidiana al centro delle scelte della cittadinanza, creando la consapevolezza che in un contesto fragile, segnato dal cambiamento climatico, ognuno ha il dovere di fare qualcosa per ridurre l’esposizione al rischio”.

“In generale la situazione è nettamente migliorata rispetto allo scorso anno”, ha sottolineato il prefetto. “Va dato atto dello sforzo corale e della grande capacità di risposta che l’intero sistema di protezione civile ha saputo attivare. Le soluzioni operative adottate hanno consentito di migliorare il gioco di squadra fra tutti i soggetti istituzionali in campo e a essi va il mio grazie incondizionato per lo spirito di sacrificio e l’ottimo lavoro svolto”.

Fabrizio Stelo

Fonte: Link Oristano

