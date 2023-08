Nei territori di Montiferru, Alto Campidano e Planargia nascono le Cooperative di Comunità

Oristano

Via alla presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei cittadini

Delle Cooperative di Comunità nasceranno nei territori delle Unioni di Comuni del Montiferru, Alto Campidano e della Planargia. Lo hanno reso noto il presidente dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, Diego Loi, e il presidente dell’Unione dei Comuni della Planargia, Giovanni Antonio Zucca.

Le amministrazioni dei Comuni coinvolti hanno deciso di investire su questo modello di innovazione sociale per incoraggiare i cittadini a prendersi cura del territorio e garantire nuove opportunità di lavoro promuovendo, al contempo, servizi e vantaggi per il territorio.

Una serie di incontri informativi per la creazione delle Cooperative di Comunità sono previsti prossimamente sui seguenti temi: l’animazione presso le singole comunità sui temi della cooperazione di comunità, la costruzione dei gruppi di progetto, la costruzione del business plan e del marketing plan, la costruzione degli strumenti societari, la costruzione degli strumenti finanziari e l’accompagnamento manageriale della compagine sociale e la costruzione di percorsi formativi mirati a rispondere i relativi fabbisogni.

L’inizio del percorso è previsto per il mese di settembre. Le date saranno stabilite a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse da parte dei cittadini interessati attraverso il seguente link: https://tinyurl.com/CdC-Questionario .

Tale fase sarà successivamente supportata, nell’ambito del progetto, dalla pubblicazione, a cura del Centro Regionale di Programmazione, di un bando territorializzato per gli incentivi alle imprese locali (sia nuove che esistenti), con una attenzione particolare alle Cooperative di Comunità.

Il percorso per la realizzazione delle Cooperative di Comunità si inserisce all’interno dell’iter per la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale “La Sapienza del Villaggio”, il cui obiettivo primario è la creazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato, a struttura policentrica, capace di sfruttare la marginalità come valore nei territori delle Unioni di Comuni del Montiferru, Alto Campidano e Planargia.

Il progetto, avviato nel mese di agosto 2019 grazie allo stanziamento di circa 17 milioni di euro di risorse comunitarie, nazionali, regionali e della Conferenza Episcopale Italiana, prevede ventisette interventi tra i quali grande rilevanza è riservata alla creazione di opportunità di lavoro e al miglioramento della competitività delle imprese.

Sabato, 26 agosto 2023