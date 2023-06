Nei cieli dell’Oristanese il fumo che arriva dal lontano Canada, devastato dagli incendi

Roghi Le suggestive immagini diffuse da Baku Meteo

L'alba impastata di fumo a Monte Arci - Foto Baku Meteo

Oristano

Un’atmosfera particolare questa mattina ha accolto il sorgere del sole anche in provincia di Oristano. A testimoniarlo le immagini diffuse da Baku Meteo, che gestisce le stazioni meteorologiche e agro-meteorologiche in Sardegna, accompagnate dalla didascalia: “L’alba di oggi, in un’atmosfera impastata di fumo proveniente dagli incendi del Canada”.

Il crepuscolo mattutino anche nell’Oristanese era avvolto dal fumo proveniente dal Canada, devastato dagli incendi fin dalle scorse settimane.

Le web cam, in particolare, hanno ripreso l’arrivo del nuovo giorno ad Asuni, Ruinas e sul Monte Arci, con cielo velato e aria impastata.

Già nei giorni scorsi l’enorme nuvola di fumo aveva attraversato l’oceano Atlantico e raggiunto l’Europa, in particolare Spagna e Portogallo. Fino all’arrivo in Italia e in particolare la Sardegna e le Regioni tirreniche.

Uno situazione quasi surreale, se si considera che il Canada dista oltre 7 mila chilometri di distanza dall’Italia.

Intanto, purtroppo il Canada continua a bruciare e probabilmente nei prossimi giorni la nube di fumo verrà ulteriormente alimentata.

L'immagine della Web Cam a Ruinas

Le immagini di Asuni diffuse da Baku Meteo

Giovedì, 29 giugno 2023

