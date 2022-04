Scarpe, felpe giubbotti e maglie di note griffe come Louis Vuitton, Gucci, Prada, Versace, Moncler, Ralph Lauren, Hugo Boss, Moschino, Emporio Armani, Nike, Dolce & Gabbana, Disquared2, The North Face, Philipp Plein, Lacoste, tutti rigosomanete contraffatti. Lo hanno scoperto i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Cagliari con la collaborazione dei militari della Guardia di finanza all'aeroporto di Cagliari-Elmas, durante il controllo dei bagagli di viaggiatori provenienti da Istanbul.

Complessivamente sono stati sequestrati 35 capi d'abbigliamento con firme contraffatte del valore di circa 11mila euro. I due viaggiatori dovranno adesso pagare un multa che può raggiungere anche i 7mila euro. I controlli proseguiranno senza sosta nei prossimi giorni.



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/26/nei-bagagli-capi-graffiti-contraffatti-due-multati-a-elmas_18e79b7c-c3f1-491b-b8de-bee6783bdee9.html

