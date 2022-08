Erano appena sbarcati dal traghetto Splendid della Gnv attraccato al porto di Olbia quando sono stati fermati per un controllo che ha fatto scoprire 5 stecche di sigarette. Due italiani sono stati multati dai funzionari dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (Adm) della sezione Territoriale di Olbia dell'Ufficio delle Dogane di Sassari e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, che hanno sequestrato 1.000 sigarette, trovate nei bagagli.

"I tabacchi lavorati esteri, detenuti oltre il quantitativo consentito, integrano la fattispecie del contrabbando - spiegano dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli - illecito previsto dall'art. 291 bis comma 2 del T.U.L.D., che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro".



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail