Negli Usa una mostra virtuale sui Giganti. A Cabras lavori per la nuova ala del museo

Cabras Fondazione e Comune anticipano un anno di importanti appuntamenti per Mont’e Prama Da fine marzo la Columbia University di New York ospiterà una mostra virtuale sui Giganti di Mont’e Prama, nata dalla collaborazione fra l’Italian Academy e la Regione Sardegna, in collaborazione con la Fondazione Mont’e Prama. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Fondazione, Anthony Muroni. E a partire dai primi di aprile, la Fondazione curerà insieme all’Anci Sardegna una mostra itinerante sui Giganti, che nel corso dell’anno farà tappa in otto paesi dell’isola. Intanto a Cabras vanno avanti i lavori per la realizzazione della nuova ala del museo civico “Giovanni Marongiu”, che ospiterà le statue di Mont’e Prama al momento conservate a Cagliari. “I lavori procedono”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis, che è anche vicepresidente della Fondazione. “Nelle prossime settimane inizierà la costruzione dell’impalcato, un sistema di tralicci, travi e pilastri che reggeranno i pannelli, il guscio esterno della nuova ala del museo, attualmente in fase di produzione a Bergamo. Stiamo lavorando intensamente per riportare i Giganti a Cabras entro il 2022, l’obiettivo è questo”. Parallelamente procede anche l’iter per l’esproprio delle aree private in prossimità degli scavi archeologici di Mont’e Prama. “Siamo in una fase preparatoria”, ha detto ancora Abis, “stiamo organizzando gli uffici perché siano pronti ad aaffrontare questa complessa attività”.  Tornando ai Giganti, dal 2 aprile sarà la Fondazione a gestire il portale web monteprama.it. Il presidente Muroni ha fatto sapere che il sito sarà coordinato da un nuovo comitato editoriale e scientifico. A inizio aprile, inoltre, la Fondazione pubblicherà una guida turistica della Sardegna con itinerari archeologici aggiornati e informazioni utili su percorsi, strutture alberghiere e ristoranti. A giugno poi arriverà il primo numero della rivista cartacea e web MP, che sarà diretta dallo stesso Muroni. Sempre a giugno Cabras sarà la casa del Festiva internazionale dell’archeologia “L’Isola dei Giganti”. A luglio spazio invece alla prima edizione del Festival letterario internazionale “Un viaggio lungo tremila anni”.

In corso i lavori al museo civico Giovanni Marongiu di Cabras

In primavera la Fondazione Mont’e Prama sarà presente da remoto alla Borsa del turismo di Tel Aviv e con un proprio stand alla Bit di Milano e al Salone del libro di Torino. A fine aprile il presidente Muroni verrà prima ricevuto dall’ambasciatrice d’Italia a Washington e dal console generale d’Italia a New York, poi parteciperà in Florida a una manifestazione in cui si parlerà di cultura e istruzione. Per l’occasione è prevista anche una relazione sui Giganti di Mont’e Prama, tenuta da Graziella Pinna, consigliera di amministrazione della Fondazione.

Il presidente della Fondazione Mont'e Prama, Anthony Muroni

A settembre, su iniziativa dell'Assessorato regionale del Turismo guidato da Gianni Chessa, la Fondazione Mont'e Prama organizzerà a Cagliari la seconda edizione di Archeologika, al Bastione di Saint Remy. A inizio marzo proprio Cabras aveva ospitato la due giorni "Verso Archeologika". Infine, dopo la prossima estate verranno presentati ufficialmente due progetti di alta tecnologia che – insieme alla Fondazione Mont'e Prama – vedono protagonisti Sardegna Ricerche, Crs4 e Film Commission. Martedì, 15 marzo 2022

