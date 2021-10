Oristano

Due familiari non hanno potuto fare visita a un paziente ricoverato in Cardiologia



Riceviamo e pubblichiamo da un cittadino della provincia di Oristano.

Non posso non raccontare quanto accaduto oggi a mia moglie e mio cognato, ai quali è stato negato l’accesso al Reparto di Cardiologia del Policlinico di Monserrato, in quanto il tampone molecolare (vedi foto) è stato fatto ad Oristano anziché nella loro struttura.

Il fatto è ancora più grave se pensiamo che avrebbero dovuto visitare loro padre, reduce da un intervento chirurgico e in uno stato di salute molto critico.

Ho voluto raccontare questo spiacevole episodio non per fare polemica, ma per evitare che in futuro accadano situazioni analoghe, con conseguenti disagi per i familiari e per gli stessi pazienti.

Non è possibile che un tampone molecolare fatto in una struttura pubblica non venga riconosciuto da un’altra struttura sanitaria, siamo alla follia.

Noi abitiamo a circa 80 Km da Cagliari, secondo loro saremmo dovuti andare da loro a fare il tampone, attendere l’esito (almeno 10/12 ore) e poi entrare…

(lettera firmata)