Cagliari

Coldiretti Sardegna ricorda alla Regione che sono già morte quasi diecimila pecore



“Occorre inserire urgentemente in Finanziaria due milioni di euro per i danni causati dalla Blue tongue”. È la richiesta rivolta alla Giunta e al Consiglio regionale da Coldiretti Sardegna, che ha quantificato le perdite dirette e indirette dei pastori dopo aver denunciato nei giorni scorsi l’assenza della voce Blue tongue nella proposta di legge. Richiesta rimasta isolata e messa nero su bianco anche in una lettera spedita alla Terza Commissione regionale.

La nuova ondata di Blue tongue, che continua ad allargarsi su tutto il territorio sardo, ha coinvolto oltre 680mila capi (683.740 al 7 ottobre) equivalenti a quasi duemila allevamenti (1.913).

Le perdite dirette (pecore morte) ammontano a 9.388 capi, da sommarsi agli aborti e altre perdite indirette sempre legate al morbo.

“Il provvedimento omnibus, come abbiamo già contestato, non può non comprendere la voce Blue tongue”, dice il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. “Come organizzazione abbiamo quantificato in due milioni di euro la dotazione da destinare alle perdite dirette e indirette dei pastori”.

I fondi sono necessari per ristorare le perdite dovute alle pecore morte, ma anche per le perdite indirette, che molti pastori stanno subendo con l’aborto delle pecore o altre concause. Coldiretti ha inoltre ribadito la necessità che venga garantito il rimborso delle spese per l’acquisto dei repellenti.