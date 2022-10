Nebbia su Cagliari,4 voli dirottati e ritardi - Sardegna

Un 'improvviso ed esteso banco di nebbia su Cagliari, poco prima delle 9, sta creando qualche disagio nei collegamenti aerei con l'aeroporto di Elmas. Nessun problema per chi parte, mentre i velivoli in arrivo hanno difficoltà per la scarsa visibilità della pista.

Dopo il volo Ryanair proveniente da Bergamo anche i velivoli partiti da Torino, Verona, Cuneo (tutti Ryanair) atterreranno ad Alghero, mentre quello partito da Londra Gatwick della British Airways ha fatto rotta verso Olbia.

Nel frattempo i disagi sugli arrivi si stanno ripercuotendo anche sulle partenze, visto che gli stessi aerei sarebbero poi dovuti ripartire per altre destinazioni: sei i voli in ritardo nell'aeroporto cagliaritano (Bergamo, Venezia, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Londra Gatwick e Carcassonne).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna