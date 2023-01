Cabras

Giovedì il CdA valuterà le “affermazioni gravi, false e tendenziose” di Abis

Un comunicato dopo l’altro, Fondazione Mont’e Prama e sindaco di Cabras continuano a darsi battaglia sulla questione dei fondi destinati al Comune. Oggi la Fondazione ha inviato una nuova precisazione su “alcune affermazioni gravi, false e tendenziose”, fatte dal “consigliere di amministrazione Andrea Abis”, anticipando che “il Consiglio di amministrazione di questa Fondazione le valuterà nel corso della riunione in programma giovedì 19, dotandosi anche di un necessario parere legale, prima di decidere il da farsi”.

Intanto però “è necessaria una pronta rettifica di alcune informazioni, palesemente false, che se non immediatamente precisate rischierebbero di inquinare ulteriormente il dibattito”, si legge nella nota (non firmata). Ecco le precisazioni. in quattro punti.

“1) Il bilancio consuntivo 2022 della Fondazione Mont’e Prama non è stato né discusso, né approvato. Da statuto deve essere infatti predisposto entro il 30 aprile 2023. Non si capisce come, dunque, il consigliere Abis possa averlo ‘bocciato’, come ha sostenuto in diverse interviste.

2) Non esiste nessun ‘ammanco’ nelle casse della Fondazione, che per fortuna sono floride e gestite con ordine e secondo i principi della contabilità pubblica. Come si chiarirà più avanti, sussiste una differenza di vedute sul trasferimento di fondi pubblici al Comune di Cabras, che il Collegio dei revisori ha ritenuto indebito.

3) Non c’è nessun rischio di dissesto per le casse del Comune di Cabras, nei confronti del quale è stato accertato un trasferimento netto – da parte della Fondazione – di 468.962 euro per l’anno 2022, a fronte di incassi netti passati di 243.247 euro (2021), 150.532 (2020), 489.310 (2019), 433.766 (2018). Esiste, come già chiarito, il tentativo e la pretesa del Comune di Cabras di incassare – per la prima volta – cifre al lordo, scaricando sulla Fondazione (e dunque sui fondi versati dal Ministero e dalla Regione) il pagamento dell’aggio dovuto alla Cooperativa Penisola del Sinis. Un passaggio contabile che il Collegio dei revisori ha ritenuto di non poter avallare, paventando un reato contabile nella distrazione ‘mascherata’ di fondi dello Stato e della Regione in favore dell’ente pubblico. In relazione alla previsione del 2023, il Consiglio di amministrazione ha deciso di sposare la proposta prudenziale indicata dai revisori, ipotizzando un impegno di 375.00 euro, dichiarandosi però disposto ad aggiornare la cifra al rialzo (cosa possibile fino al 31.12.2023), nel caso il parere dei soci fondatori fosse concordante con quello del consigliere Abis.

4) In data 21.12.2022, come stabilito dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19.2.2022 e come già comunicato in data di ieri, la Fondazione ha rivolto un quesito urgente ai soci fondatori Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cabras, per dirimere la differenza di valutazioni fra il Collegio dei revisori e il rappresentante dell’ente locale. In dichiarazioni alla stampa il consigliere Abis, sindaco di Cabras, ha detto che “a noi non è arrivato nulla”. In allegato alla presente rendiamo disponibili il testo, la ricevuta di trasmissione e di avvenuta consegna della comunicazione alla Pec del Comune di Cabras in data 21.12.2022. Questa circostanza – da sola – potrebbe testimoniare qual è il grado di affidabilità delle incredibili e inspiegabili (nel merito, nella sostanza, nella lealtà, nella prospettiva di buon lavoro della Fondazione) dichiarazioni rese dal consigliere Abis.”

In chiusura, la nota annuncia che giovedì 19 gennaio il presidente della Fondazione, Anthony Muroni, parlerà con i giornalisti al Museo civico, dopo un incontro con il direttore scolastico regionale Francesco Feliziani, che sarà a Cabras per un confronto sui programmi condivisi con la Fondazione nel territorio del Sinis,

Martedì, 17 gennaio 2023