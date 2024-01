Aidomaggiore

I processi di Francoforte in una rievocazione per la Giornata della Memoria



Ad Aidomaggiore uno spettacolo teatrale ripercorrerà la tragedia dell’Olocausto: la compagnia “Quinte Emotive” di Iglesias porterà in scena “L’istruttoria” di Peter Weiss, spettacolo ispirato ai processi di Francoforte sul Meno, nella prima metà degli anni Sessante, che portarono alla condanna di 17 ufficiali delle SS.

L’appuntamento è per domani – domenica 28 gennaio – alle 17 presso il Centro di aggregazione sociale, in via Cagliari. L’ingresso è libero.

Durati venti mesi, con 183 udienze, dopo ben cinque anni di ricerche, i processi si svolsero nella città tedesca dal dicembre 1963 all’ottobre 1965 e videro imputati 22 ufficiali delle milizie naziste, con 17 condannati, di cui sei con l’ergastolo. Lo scrittore e drammaturgo Peter Weiss assistette ai processi e decise di immortalarli nell’opera teatrale “L’istruttoria”, suddivisa in 11 canti.

Ad Aidomaggiore andranno in scena cinque canti, liberamente ispirati allo spettacolo di Weiss. “L’istruttoria è uno dei capolavori più significativi del panorama teatrale mondiale”, ha detto l’assessora alla Cultura e spettacolo di Aidomaggiore, Consuelo Pinna. “La compagnia Quinte Emotive darà vita ai personaggi e alle testimonianze raccolte in quest’opera, offrendo uno spettacolo coinvolgente e toccante attraverso un approccio artistico straordinario. Aspettiamo un nutrito pubblico per condividere questa esperienza artistica, che promette di toccare le corde più profonde del nostro essere”.