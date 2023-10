Navette salvavita fuori dalle discoteche a Cagliari, pronto il piano invernale per viale Marconi

Passaggi in sicurezza ai ragazzi fuori dalle discoteche di viale Marconi fino alle 4 del mattino e per tutta la stagione invernale, fermate dedicate, possibilità di utilizzare l’abbonamento studenti o comunque biglietti a tariffe molto agevolate, ritorno del Blu Notte con l’arrivo dell’estate, valutando un eventuale allungamento dell’orario rispetto all’ultima corsa della scorsa estate fissata alle 3.50.

Il piano salvavita del Ctm nelle zone della movida invernale a Cagliari, dunque in particolare viale Marconi dove si concentrano la stragrande maggioranza di locali notturni, è pronto. Ci sono gli orari – ultima corsa alle 4 del mattino, poi alle 6 riprende il servizio ordinario -, ci sono i percorsi, le fermate dedicate e ci sono anche gli autobus e gli autisti. Manca però l’autorizzazione della Regione che, oltre ai finanziamenti – su cui però al limite potrebbe provvedere il Comune – deve dare il via libera. Dalla Regione, però, non è arrivata nessuna risposta: né alla lettera del sindaco Paolo Truzzu, mandata all’indomani della tragedia costata la vita a 4 ragazzi proprio su viale Marconi, né a quella del Ctm, inviata il 21 settembre scorso per chiedere l’apertura di un tavolo di confronto al governatore Solinas e all’assessore dei Trasporti Moro.

Il contratto con la Regione sul trasporto pubblico locale autorizza infatti la percorrenza di 12 milioni e mezzo di chilometri all’anno, dunque è indispensabile una deroga per incrementarla. I tempi sono stretti: fra qualche settimana le serate nelle discoteche al chiuso inizieranno con regolarità, e l’emergenza sicurezza resta in tutta la sua drammaticità.

Il nuovo piano del Ctm riguarda l’intera stagione invernale. Con l’arrivo dell’estate, quando la movida si sposta interamente nei locali del Poetto, sarà ripristinato il servizio Blu notte: rispetto all’anno scorso, con l’ultima corsa alle 3.50, si potrebbe valutare un allungamento dell’orario. Tutto, però, ancora una volta, è subordinato al via libera della Regione.