Navette notturne contro le stragi di giovani, Cagliari coperta solo nel weekend e Quartu le attende da anni

Le navette notturne per il mare e la zona di locali e discoteche, utili per contribuire a evitare le stragi di giovani, anche visto che trovare un taxi dopo una certa ora è un’ impresa titanica e spesso impossibile? A Cagliari sono quasi una utopia. In estate c’è il servizio Blu Notte del Ctm, ma l’ultima corsa è alle 3:50 e solo il venerdì e il sabato. I tanti giovani e adulti che ballano sino a poco prima dell’alba, quindi, dopo quell’ora possono solo arrangiarsi per cercare di tornare a casa sani e salvi. I taxi sono un miraggio, o si torna a piedi o si deve sperare di salire su un’auto guidata da chi ha la testa sulle spalle o, ancora, sperare nell’arrivo di un genitore o di un parente. Insomma, farsi il segno della croce, o quasi.

Non va meglio a Quartu. Già da due anni è realtà un ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia e votato da tutti i consiglieri per l’istituzione di un servizio di navette per il mare, addirittura sino a Mari Pintau. L’intento era anche quello di capire se il servizio potesse essere poi esteso anche dopo il calare del sole. Anche in questo caso l’amministrazione è andata a bussare alla porta del Ctm, ma sinora i motori non si sono mai accesi. Certo, potrebbero magari fare qualcosa i privati, cioè i gestori di discoteche e locale vista mare, ma nessuno li può obbligare ad attivare un servizio, spesso salva-vite, che spetta in primis alle amministrazioni comunali.