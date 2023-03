Naufraga una barca di migranti diretta in Sardegna, nove morti e sette dispersi

Erano in sedici e, come tutti quelli che li hanno preceduti, cercavano una vita migliore, o anche solo la speranza di poterla raggiungere. Invece sono andati incontro alal morte, mentre navigavano in direzione Sardegna: è di almeno nove morti e vari dispersi il bilancio provvisorio del naufragio di una barca di migranti, segnalato al largo della provincia di Skikda sulla costa orientale dell’Algeria.

La meta, secondo quanto si apprende, era la Sardegna sud occidentale, quindi tutta la zona del Sulcis, con Sant’Antioco e Calasetta regolarmente approdo di migranti. Sarebbero stati in 16 a bordo, nove morti, due in salvo e gli altri dispersi, ma il bilancio è assolutamente provvisorio.

Per quanto riguarda la dinamica, la barca si sarebbe capovolta a causa delle onde e del vento.