Natura, storia e tradizioni con "Chenamos in carrela" - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 05 LUG - A Villanova Monteleone, in provincia di Sassari, sabato 8 e domenica 9 luglio va in scena la festa delle tradizioni.

Per celebrare l'antica usanza del buon vicinato, la Pro Loco e il Comune di Villanova Monteleone hanno organizzato uno speciale della manifestazione "Chenamos in carrela", con un intero fine settimana da trascorrere tra laboratori e dimostrazioni, visite guidate, escursioni a piedi, in bici e a cavallo, degustazioni ed esibizioni folkloristiche.

I dettagli dell'appuntamento sono stati illustrati alla Camera di commercio di Sassari, partner dell'iniziativa con il programma "Salude & Trigu", dal presidente della Proloco, Pietro Fois, dal sindaco di Villanova Monteleone, Vincenzo Ligios, e dalla vicepresidente dell'ente camerale, Amelia Lai.

"Anni addietro, nelle belle serate estive si usava consumare la cena davanti alla propria casa con parenti ed amici, e chi passava veniva invitato a fermarsi", hanno spiegato gli organizzatori. "Così è iniziato anche in nostro progetto, con l'idea di fare di Villanova un centro d'accoglienza turistica che, a partire dalle specialità enogastronomiche, permettesse di far conoscere le straordinarie eccellenze di questa comunità e del suo territorio".

Le iniziative inserite nel weekend di festa sono numerose: visite guidate al centro storico, nel museo di Sa Domo Manna e ai siti archeologici del Nuraghe Appiu e alle Domus di Puttu Codinu. Ancora escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo alla scoperta del territorio, accompagnate da spuntini con i piatti tradizione della cucina locale.

Spazio anche ai laboratori artigianali, come quello per la realizzazione del pane nuragico, che coinvolgeranno il pubblico, prima nella molitura dei cereali a mano con macina di pietra, e poi nell'utilizzo di altri strumenti come i tegami di terracotta, realizzati seguendo le testimonianze archeologiche.

Ci saranno anche le dimostrazioni dei mestieri tradizionali e le esibizioni di poeti, cori e gruppi folk. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna