Natante sulla scogliera: la Guardia costiera mette in salvo due diportisti, poi la barca quasi affonda

Bosa

Il grave incidente ieri pomeriggio

Un natante con due diportisti ha avuto un’avaria, finendo sulla diga foranea che protegge la foce del fiume Tempo e il porto di Bosa. L’incidente non ha avuto gravi conseguenza grazie all’intervento tempestivo degli uomini del Circomare di Bosa diretto dal comandante Fabrizio Frascella. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri e l’operazione è stata resa nota oggi.

L’unità da diporto procedeva per il rientro all’interno del porto fluviale di Bosa, quando ha avuto una improvvisa avaria al motore e, complici le condizioni metereologiche, si è trovata in pochi attimi a ridosso della diga foranea della foce del fiume Temo. I diportisti hanno chiamato i soccorsi tramite numero blu 1530 ed immediatamente è giunta sul posto la motovedetta S.A.R. CP 835 che ha tratto in salvo non senza difficoltà i due diportisti, uno dei quali aveva abbandonato l’unità cercando riparo tra i massi della diga foranea.

Messi in sicurezza di due diportisti, l’equipaggio della Guardia Costiera, per scongiurare rischi di inquinamento marino – vista la presenza a bordo di decine di litri di carburante – e di sicurezza per la navigazione e la balneazione che si sarebbero corsi lasciando il natante alla deriva in prossimità dell’imboccatura del porto e vicino a luoghi affollati da bagnanti, è riuscito ad agganciare il natante ed a rimorchiarlo fino alla banchina fluviale del porto di Bosa. Una volta all’ormeggio, il natante, per le falle riportate a seguito dei ripetuti urti contro i massi della diga foranea, è semi-affondato.

Cessata dunque l’emergenza di soccorso in mare, i militari della Guardia Costiera di Bosa, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Oristano, si sono occupati delle operazioni mirate alla mitigazione del rischio di inquinamento (che non si è verificato) circondando il natante con panne galleggianti e seguendo le operazioni di messa in galleggiamento, rimorchio ed alaggio del natante operato, per conto del proprietario, da sommozzatori in servizio locale della Nautica Pinna.

Sanzioni. Sempre nella giornata di ieri, tre sanzioni sono state elevate dagli uomini del Circomare di Bosa a diportisti per violazione dell’ordinanza balneare (ormeggio e navigazione all’interno di aree destinate alla balneazione), del codice della nautica da diporto (assenza di documenti di bordo) e ordinanza di sicurezza portuale (unità alla fonda alla foce del fiume Temo) oltre a due sanzioni elevate a carico di automobilisti che, sprovvisti di autorizzazione, avevano parcheggiato all’interno delle aree portuali di Isola Rossa.

La Guardia Costiera raccomanda ancora una volta a tutti i diportisti, prima di prendere il mare, di assicurarsi delle condizioni metereologiche, di consultare le ordinanze vigenti nel tratto di mare in cui si intende navigare e di porre particolare attenzione alla manutenzione ordinaria della proprie unità da diporto e relativi motori.

L’attività di monitoraggio lungo tutto il litorale di giurisdizione di Bosa continuerà da parte del personale della Guardia Costiera, a tutela dei diportisti, dell’ambiente e a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera.