Natale: Villamassargia, presepe ecologico pensando al clima - Sardegna

Gesù Bambino in una capanna costruita con materiali del territorio e realizzata in un'ottica di risparmio energetico. È il Natale del 2022 di Villamassargia. Il paese spegne le luminarie e risparmia con un presepio ecologico, in linea con la semplicità francescana, ma allo stesso tempo innovativo nel nome della sfida all'emergenza climatica.

L'inaugurazione in piazza Pilar. Un grande albero di Natale alto 3 metri è stato decorato con piccole bolle trasparenti cariche di neve soffice e bianca. E c'è poi la Natività: una Capanna realizzata con tronchi d'albero, paglia, muschio e sassi, raccolti nelle campagne circonstanti. Le statue, tutte ad altezza naturale, sono rivestite con abiti d'epoca che risplenderanno in una scenografia curata per l'occasione all'interno di un giardino che profumerà di essenze mediterranee, tra erbe, sabbie e acqua. Niente plastica. Uniche concessioni alla modernità i fili delle luci e un motorino di alimentazione per il laghetto. "Le nostre iniziative quest'anno riflettono il senso profondo dell'origine del Natale: cura, essenzialità, amore per gli altri e la comunità - dichiara la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - in un periodo di crisi, che è addirittura sfociato nella povertà energetica, la nostra è una scelta controcorrente per vivere un Natale più responsabile e rispettoso verso le persone e l'ambiente". "Il Natale 2022 a Villamassargia sarà un insieme di pace, solidarietà, gratitudine - spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, organizzatrici della manifestazione - amore ma anche tradizione, ecologia e progresso con il cuore rivolto sempre a quella capanna di Betlemme che fu l'inizio di tutto".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna