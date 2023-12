Natale meno triste per i bimbi del Microcitemico di Cagliari: pioggia di doni dai vigili del fuoco

Un Natale meno triste per i bambini ricoverati al Microcitemico di Cagliari. Una delegazione fuori servizio dei vigili del fuoco, infatti, ha portato tanti regali ai piccoli pazienti ricoverati, con l’obbiettivo di portare un po’ di serenità, spensieratezza e cercando di distrarre i bambini in questi giorni di festa con un piccolo gesto. Un gesto che ha suscitato una grande emozione per i piccoli ospiti ma anche gioia per i loro familiari e per il personale sanitario che si è reso disponibile per la buona riuscita di questo momento.