Sanluri – Strade e piazze non rimarranno al buio per Natale: luminarie, quindi, si ma con risparmio energetico. A mezzanotte in punto, infatti, si spegneranno in automatico, 5 ore prima degli anni passati.

Un timer, insomma, per non scontentare nessuno: i commercianti a gran voce hanno chiesto il simbolo delle feste al comune anche per rallegrare e, forse, arginare, la crisi che imperversa, maggiormente, dall’ondata del covid.

A mano tesa, il sindaco Alberto Urpi, sempre molto sensibile nei confronti delle esigenze dei cittadini, ha deciso, assieme alla sua maggioranza, di addobbare la città come sempre ma con un occhio puntato al caro bollette. “Luminarie si – spiega Urpi – ma con risparmio energetico.

Avranno un timer che le spegnerà tutte ogni giorno a mezzanotte”.

