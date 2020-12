Natale a Zeddiani, tra solidarietà e prevenzione dei tumori

“Alla Lilt la nostra amministrazione darà un contributo economico che si aggiungerà al fondo dedicato all’acquisto della cuffia chemioterapica da donare al Day Hospital di Oncologia dell’ospedale San Martino di Oristano”, annuncia il sindaco Pinna. “La cuffia, non presente in nessuna oncologia della Sardegna, se indossata durante la chemioterapia riduce e in qualche caso impedisce la caduta dei capelli”.

“Abbiamo scelto la Lilt di Oristano poiché condividiamo il loro obiettivo: la formazione di una cultura della prevenzione, arma importante in grado di ridurre drasticamente le vittime del cancro”, spiega Cristina A. Dessì, assessore alla comunicazione e cultura. “Diffondere la cultura della prevenzione significa modificare le abitudini ed i comportamenti di tutta la popolazione, in modo da ottenere un atteggiamento attivo nei confronti della lotta contro il cancro”.

“Ai nostri concittadini chiederemo di esporre l’alberello fuori dalle abitazioni, per unire il paese nel segno della solidarietà”, spiega il sindaco. “Assieme all’alberello distribuiremo un opuscolo sulla prevenzione del tumore del seno, mentre l’opuscolo sulla campagna informativa per la prevenzione dei tumori maschili potrà essere ritirato presso gli uffici comunali”.

