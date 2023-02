Nastri blu e sana competizione: ad Ales sul campo da calcio per dire no al bullismo

Ales Un messaggio educativo nelle sfide con i coetanei di Terralba e Lunamatrona Ad Ales il bullismo si combatte anche calciando un pallone sul campetto in sintetico. I ragazzi del settore giovanile hanno voluto dire no alle discriminazioni con una giornata all’insegna delle sfide leali. “Dopo la giornata dei calzini spaiati, dedicata all’inclusività, – abbiamo deciso di dare un ulteriore segno contro il bullismo e il cyberbullismo”, ha spiegato il responsabile del settore giovanile, Damiano Cadoni. “Essendo i due temi collegati, perché relativi al sopruso e la mancata accettazione della diversità, abbiamo organizzato delle partite: i Primi Calci si sono confrontati con gli amici della “Francesco Bellu” di Terralba, mentre i Giovanissimi hanno affrontato i loro coetanei di Lunamatrona”. Per dare un segno visibile di solidarietà, tutti i partecipanti hanno indossato al polso un braccialetto con un nodo blu, divenuto ormai il simbolo per eccellenza della lotta contro al bullismo.

“Ogni giorno cerchiamo di far capire ai nostri ragazzi quanto siano importanti questi temi, cercando di aprire diversi canali di collaborazione con le scuole e i centri per migranti. Di recente abbiamo promosso una collaborazione con il centro di Sini, favorendo delle iniziative sportive con gli ospiti. Nonostante qualche formalità burocratica abbia rallentato le nostre attività con i ragazzi di Sini, contiamo di poterli riaccogliere presto”. “Si parla sempre più di bullismo o cyberbullismo nelle scuole, ma poco di bullismo nello sport”, ha aggiunto Andrea Cadoni, dirigente del settore giovanile dell’Ales. “Eppure forme di esclusione, isolamento, discriminazione o aggressività fisico-verbale sono presenti anche in ambito sportivo. Noi, come società, abbiamo il compito di insegnare il fair play, un concetto bellissimo di lealtà nel gioco che spazia dal rispetto delle regole in campo a quello verso il compagno di squadra e l’avversario, perché diventi uno stile di vita per tutti gli sportivi”.

Tanta attenzione dunque non solo al fenomeno del bullismo nella sua accezione più classica, ma anche a quello che ormai corre sulla rete. “Salvo casi urgenti, da noi vige il divieto di utilizzo del cellulare. Il suo uso in determinati momenti è comunque soggetto a regole. Questo perché sappiamo quanto il fenomeno del bullismo sia ancora più amplificato dalla rete e quanto sia più facile per i ragazzi cadere nella sua trappola”.

“Questi argomenti dovrebbero essere trattati più frequentemente, sia nelle giornate dedicate che con iniziative di sensibilizzazione, non solo riempiendosi la bocca di belle parole, ma anche con gesti concreti”, ha concluso Damiano Cadoni. “Spesso i ragazzi non si rendono conto della gravità e le conseguenze di certi comportamenti. Perciò facciamo sempre attenzione alle situazioni non positive che si creano fuori dal campo, ma che vengono spesso portate dentro il rettangolo di gioco. Giovedì, 9 febbraio 2023

I nastri blu indossati dai giovanissimi calciatori squadraL'ingresso in campo dei ragazziI ragazzi dicono no al bullismo con un cartellone

Fonte: Link Oristano