Nascosti tra il fieno 190 chili di marijuana: allevatore arrestato

Ardara

Operazione della polizia con l’unità cinofila

Poco meno di 190 chili di marijuana, divisi in pacchi termosaldati da un chilo ciascuno, nascosti tra il fieno e nei capannoni di un’azienza agricola nelle campagne di Ardara. La droga è stata scoperta dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari. Il proprietario dell’azienda ha 63 anni ed è finito in cella con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La polizia da tempo aveva sospetti sulle strane attività svolte in quell’azienda e la teneva d’occhio. Ieri, quando ha visto arrivare gli agenti con la squadra cinofila, il proprietario ha ammesso di avere alcuni chilogrammi di marijuana da lui coltivata: non aveva potuto venderla perché il valore di THC era risultato superiore al limite consentito.

Ma dopo il ritrovamento di numerosi sacchi di infiorescenze, per un peso totale di 25 chilogrammi, il fiuto del cane Viorel ha permesso di scoprire il resto, in diversi nascondigli disseminati per l’intera azienda, che comprende numerosi capannoni usati anche come stalla.

Al termine dell’operazione – considerati i sospetti sull’attività di spaccio, vista la minuziosa lavorazione del prodotto – l’allevatore è stato arrestato. L’udienza di convalida è prevista per oggi.

Venerdì, 17 febbraio 2023