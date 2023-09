Nascondevano la droga sotto il water: padre e figlio arrestati a Maracalagonis

Nascondevano la droga sotto il wc. Padre e figlio arrestato a Maracalagonis. Nel corso del pomeriggio di ieri, gli investigatori delle Sezioni Falchi e Antidroga della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione domiciliare nelle campagne di Maracalagonis, hanno arrestato due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 60 anni e di 26 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Gli agenti, sospettando da tempo che all’interno della loro abitazione stessero svolgendo un’intensa attività di spaccio, hanno fatto irruzione. E vicino ad un wc hanno trovato alcuni residui di marijuana. I poliziotti, pertanto, sospettando che gli indagati avessero provato a disfarsi della droga prima dell’accesso, decidevano di approfondire il controllo. Dopo aver smontato i sanitari, rinvenivano un ingente quantitativo di hashish e di marjuana, tutto ammassato all’interno delle tubature. Complessivamente l’operazione portava al sequestro di 195 grammi di hashish e mille 655 grammi di marjuana, oltre alla somma di 705 euro di denaro contante e di materiale utilizzato per il confezionamento.

Al termine delle operazioni il Pubblico Ministero disponeva che gli arrestati, posti agli arresti domiciliari, fossero accompagnati nella mattinata odierna per il rito direttissimo, nel quale, in sede di convalida, veniva disposta per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Infine, uno degli arrestati, percettore di reddito di cittadinanza, subiva la revoca del beneficio in questione.