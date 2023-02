Nascondeva la droga nell’armadio e nella bottiglia di vino Chardonnay: arrestato un 39enne di Cagliari

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo, avendo il sospetto che a casa custodisse un’ingente quantitativo di droga.

Nella mattinata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione a Cagliari, trovando e sequestrando 800 grammi di marijuana e hashish, in parte già confezionata per essere venduta e che l’uomo custodiva nell’armadio della camera da letto. I poliziotti hanno trovato una parte delle infiorescenze di Marijuana nascosta all’interno della confezione di un noto vino Chardonnay. Sono state sequestrate anche due bilance elettroniche di precisione e tutto il materiale per il confezionamento della droga.

Il 39enne è stato tratto in arresto per spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione. Al termine dell’udienza con rito direttissima della mattinata odierna, nel corso della quale è stato convalidato l’arresto, il GIP ha condannato il soggetto ad un anno e sei mesi e 6000 euro di multa.