Nascondeva 93 chili di marjuana in una grande cisterna d’acqua: arrestato

Tuili

La sostanza stupefacente è stata scoperta dai carabinieri in una casa in campagna

Deteneva 91 sacchi in plastica termosaldati con 93 chili di marijuana nella sua casa in campagna. Un agricoltore, di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri.

È accaduto questa mattina a Tuili.

I militari di Barumini, con la collaborazione dei collegi di Gesturi, al termine di un’attività info-investigativa hanno eseguito un controllo della casa agricola dell’uomo e rinvenuto la marijuana in una cisterna per l’acqua da 2000 litri.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Uta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì, 25 agosto 2023